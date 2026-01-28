Culpable agente de la DPI por robo de L.13 millones en caja fuerte

Tegucigalpa – La Sala I del Tribunal de Competencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción declaró culpable a un agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por el robo de 13 millones de lempiras en una caja fuerte.

El imputado responde al nombre de Rigoberto Ramos Ramos, culpable como coautor de los delitos de abuso de autoridad, allanamiento de morada, privación de libertad agravada, falsificación de documentos públicos y mercantiles, robo con fuerza e intimidación.

Los ciudadanos afectados de estos fueron Eduardo Noé Quintanilla, Maynor Maudiel Sabillón y Hilton Rodolfo Velásquez.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el viernes 13 de febrero a partir de las 1:30 de la tarde.

Se informó que el imputado junto a otros seis policías se desplazaron en vehículos oficiales el 29 de diciembre de 2023 hacia una vivienda en residencia Los Alpes en la ciudad de San Pedro Sula.

Los policías argumentaron a los ocupantes de la vivienda de atender una denuncia anónima, pero ingresaron violentamente sin contar con una autorización legal ni orden judicial, causando daños en los accesos y sometiendo a los habitantes.

Durante la intervención, los agentes policiales sustrajeron una caja de seguridad empotrada en la pared de una habitación que contenía dinero en efectivo, tarjetas bancarias, joyas y otros bienes personales.

Asimismo, dos ciudadanos fueron trasladados de manera ilegal hacia una posta policial donde permanecieron retenidos por varias horas.

En el caso del agente declarado culpable, elaboró y utilizó documentos públicos con información falsa, obligando a las víctimas a firmarlos para aparentar legalidad en las actuaciones policiales. AG