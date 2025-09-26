Culmina juicio oral contra exjuez Marco Vallecillo, recursos de amparo pendientes impiden su sentencia

Tegucigalpa – Este jueves culminó el juicio oral y público contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo, que es acusado por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de extorsión.

El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción no dictará fallo a la espera que se resuelva un recurso de amparo interpuesto por la defensa de Vallecillo.

Durante el último día de juicio oral, se realizó la etapa de conclusiones por las partes judiciales, y Vallecillo volvió a declarar que él no es extorsionador, sino que es inocente.

Calificó la acusación del Ministerio Público como “una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad”.

Vallecillo reiteró que él nunca hubiera sacrificado su carrera profesional por dinero, añadiendo que este caso ha perjudicado a su familia al perder la graduación de su hijo.

El Ministerio Público acusó a Vallecillo, junto a Nelson Omar Sierra y el abogado Reinaldo Leiva de formar una estructura para extorsionar a un testigo protegido para que no se le presentara requerimiento fiscal en su contra. AG