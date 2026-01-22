Cuestionan presencia de Isis Cuéllar en el Congreso Nacional

Tegucigalpa – La exfiscal Nilia Ramos cuestionó hoy la presencia de la diputada Isis Cuellar en el Congreso Nacional después de verse involucrada en un acto de corrupción denominado “cheque video”.

“Es una vergüenza que los operadores de justicia no hayan hecho nada al respecto cuando salió el video en el que ella reconoció que distribuyó dinero para campaña política”

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

Por su parte, el ministro Cardona responde con tono de complicidad: “Yo te iba a contar sobre ese tema… yo tengo un conocido ahí y me contó que ahí había una mujer que había hablado pestes de vos, que habías hecho un cheque a nombre de ella… Yo dije le voy a decir a Isis que hable con esa candidata estúpida que tienen ahí, que a cuenta de qué anda hablando esas cosas”.

La diputada opositora también arremete contra una supuesta candidata identificada como Lilian (Montufar). Cardona sugiere que esta persona “trabaja en la departamental, no sé si en Educación o dónde”, y plantea que debe ser “llamada al orden”.

Pese a todo el escándalo que generó este video la diputada apareció sin ningún tipo de remordimiento o afectación el miércoles en el Congreso Nacional.

Su presencia en la Cámara Legislativa fue criticada por diversos sectores de la sociedad que consideran que su caso es un ejemplo de impunidad y un premio a la corrupción. (RO)