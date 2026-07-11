Cuestionan preparación del Estado ante escrutinio internacional por independencia judicial

Tegucigalpa – El abogado Josué Murillo advirtió que Honduras enfrenta un escenario complejo ante el eventual análisis de su sistema judicial en instancias del sistema interamericano de derechos humanos, particularmente en lo relacionado con la independencia judicial y la reciente aplicación de juicios políticos por parte del Congreso Nacional.

Murillo explicó que la evaluación podría derivar en distintos escenarios, desde una resolución que respalde la postura estatal hasta una determinación adversa, algo que -según indicó- “no sucede muy a menudo”. En ese contexto, señaló que uno de los temas centrales será precisamente la independencia judicial, un aspecto que, a su criterio, evidencia debilidades estructurales en el país.

“El Estado debe prepararse llevando información objetiva que demuestre avances en independencia judicial, pero la situación es complicada. Aquí hay una percepción clara de que no existe seguridad jurídica ni independencia plena”, sostuvo.

Aclaró que esta problemática no recae en los jueces de carrera, sino en las estructuras de poder que inciden en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, proceso que está influenciado por intereses políticos, dijo.

El jurista cuestionó que la elección de altos funcionarios judiciales no responda directamente a la voluntad ciudadana, sino a negociaciones entre actores políticos, lo que apuntó propicia “corrupción e impunidad” y subordina la justicia a intereses partidarios.

En relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Murillo recordó que este organismo mantiene una vigilancia constante sobre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y puede actuar a partir de denuncias mediante audiencias o visitas in loco para constatar la situación en el terreno.

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Igualmente, consideró que el tema de los juicios políticos recientes en Honduras será parte del análisis internacional. Indicó que, con antelación, se advirtió a las autoridades legislativas sobre la necesidad de armonizar la normativa nacional con los estándares interamericanos, a fin de evitar responsabilidades internacionales.

“Si no se compatibiliza la ley de juicio político con esos estándares, el Estado puede enfrentar sanciones, ya sea mediante recomendaciones de la CIDH o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló.

Murillo enfatizó que, en caso de una condena internacional, las reparaciones económicas no recaen en los funcionarios responsables de las decisiones, sino en la ciudadanía. “Quienes terminan pagando son los hondureños”, lamentó.

Aunque defendió el juicio político como un mecanismo legítimo de control democrático, criticó la forma en que se ha implementado en el país. “Lo que vimos fue un proceso mal llevado, sin el rigor técnico necesario”, apuntó, al tiempo que instó a las autoridades a reformar y adecuar la normativa vigente conforme a los estándares internacionales.

El abogado consideró que, aunque una eventual condena internacional podría ser difícil de evitar, aún existe la oportunidad de corregir el rumbo. “Lo que corresponde ahora es aprender de esta experiencia y hacer el trabajo necesario para garantizar que el sistema sea compatible con los estándares internacionales”, concluyó. JS