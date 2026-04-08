Cuestionan falta de transparencia en instituciones con declaratorias de emergencia

Tegucigalpa- Las declaratorias de emergencia en sectores clave como salud, infraestructura e identificación vehicular vuelven a estar bajo la lupa en Honduras, donde analistas y organizaciones de sociedad civil advierten que, sin mecanismos claros de transparencia, estos procesos podrían convertirse en focos de corrupción, como ha ocurrido en el pasado.

Es así que instituciones como la Secretaría de Salud han recurrido a decretos de emergencia que permiten, entre otras acciones, la realización de cirugías en el sector privado. De igual forma, el Instituto de la Propiedad contempla retomar compras de emergencia para la adquisición de placas vehiculares, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Transporte mantiene procesos acelerados para trabajos de bacheo.

Ante este escenario, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa, Carlos Hernández, advirtió que la clave para evitar irregularidades radica en la rendición de cuentas. “La garantía para que los procesos de emergencia no sean un mecanismo de robo como ha sucedido históricamente en el país es la transparencia”, señaló.

No obstante, Hernández cuestionó que muchos funcionarios públicos se resisten a brindar información y rendir cuentas, lo que debilita los controles ciudadanos. “Si no quieren dar información, no están rindiendo cuentas”, enfatizó, al tiempo que hizo un llamado directo a las instituciones amparadas en estos decretos a transparentar sus procesos.

Por su parte, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Hermes Moncada, justificó que, en algunos casos, como en salud, la información no se publique en los portales habituales, ya que se habilitarán plataformas diferenciadas para gestionar los datos relacionados con la emergencia.

No obstante, sectores de la sociedad civil mantienen la advertencia: sin transparencia total en cada etapa de estos procesos, las declaratorias de emergencia podrían dejar nuevamente un “mal sabor” y alimentar la desconfianza ciudadana en la gestión pública.LB