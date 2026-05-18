Cuerpo de Bomberos atendió 15 incendios forestales durante el fin de semana, seis de ellos en FM

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos de Honduras atendió 15 incendios forestales durante el fin de semana, seis de ellos en el departamento de Francisco Morazán.

Así lo informó el Mayor Sergio Madrid del Cuerpo de Bomberos de Honduras, quien dijo que se trata de bastante actividad para un solo fin de semana.

Sin embargo, lamentó que cada incendio forestal puede afectar decenas de hectáreas de bosque.

De acuerdo a estadísticas del Instituto de Conservación Forestal (ICF), hasta la fecha se reportan cerca de 44 mil hectáreas de bosques afectadas por 683 incendios forestales reportados este 2026.

Cabe señalar, que entre enero y abril de 2025 en Honduras se contabilizaron 20 mil 978 hectáreas de bosque afectadas por 568 incendios forestales.

El Mayor Madrid, notificó que hasta este lunes permanece activo un incendio forestal en la Ciénega, en el municipio de Santa Lucía, dicho incendio ya lleva más de 36 horas activo, dijo.

Entre las principales causas de los siniestros figuran las altas temperaturas, la quema agrícola sin control y la acción deliberada de personas. (RO)