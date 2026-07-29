Cucurella cumple su promesa

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026 Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Cucurella cumple su promesa29 de julio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasCon Hugo Broos, ya son 17 los técnicos que no siguen en sus selecciones tras el Mundial 31 de julio de 2026 Baresi, otro mito del fútbol italiano que se marchó demasiado pronto 31 de julio de 2026 La mitad de los brasileños culpa al equipo y no a Ancelotti de eliminación en el Mundial 30 de julio de 2026 Brasil se medirá a Australia e India en la primera Fecha FIFA tras el Mundial 2026 30 de julio de 2026 La familia del yerno de Trump, interesada en invertir en la nueva filial de la FIFA 29 de julio de 2026