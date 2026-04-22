Cubarsí regresa a la convocatoria del Barcelona y Bernal aún no está listo para jugar

Barcelona (España) – El regreso del defensa Pau Cubarsí, tras perderse por sanción el último partido contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, es la única novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este miércoles al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.

Para este encuentro de la jornada 33 de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), el técnico Hansi Flick no podrá contar aún con el centrocampista Marc Bernal, renqueante del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, ni tampoco con los lesionados de más larga duración, el central Andreas Christensen y el delantero Raphael Dias ‘Raphinha’.

La convocatoria del Barcelona estará integrada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony. EFE