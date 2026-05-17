Cuba tendrá este domingo hasta el 65 % del país a la vez sin electricidad

La Habana – Cuba tendrá este domingo otra jornada de prolongados apagones, cuando el mayor corte eléctrico desconecte a la vez el 65 % de la isla en el horario de mayor demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

La afectación de hoy sería la segunda más elevada de esta semana, después de que el jueves marcó un nuevo récord con el 70 % del territorio cubano simultáneamente en apagones en la hora «pico» (hora punta), el de la tarde-noche.

Además, un día antes una desconexión parcial de la red eléctrica, provocó un apagón masivo desde las provincias de Ciego de Ávila (centro-este) hasta Guantánamo (extremo este).

El Gobierno cubano reconoció a mediados de la semana que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es «aguda», «crítica» y «extremadamente tensa», lo que ha generado que en La Habana los apagones superen las 22 horas en los últimos días.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agudizada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de «genocida» y por la que culpa a la Administración de Washington de estar «asfixiando» a la isla.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.147 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.053 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.083 MW.

En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente responsable del 40 % de la combinación de fuentes energéticas se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía precisa diésel y fueloil importado, pero la presión de EE.UU. obligó a pararlos por falta de materia prima.

El 20 % restante del mix energético cubano se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Cuba precisa unos 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40.000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indicaron que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector, un sistema energético obsoleto, y el cerco petrolero de Washington.

Diversos estudios independientes estiman que harían falta entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema energético cubano. EFE