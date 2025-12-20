Cuba recibe seis migrantes interceptados en el mar por los guardacostas de EE.UU.

La Habana – El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) recibió un grupo de seis migrantes irregulares interceptados en el mar por los guardacostas de Estados Unidos, con lo cual suman 1.669 los cubanos deportados desde varios países de la región en lo que va de año, informó este sábado la prensa estatal.

La devolución fue el viernes por la vía marítima y se sumó al vuelo de deportación con 128 cubanos que llegó el jueves, precisó el Minint.

Las autoridades cubanas han recalcado “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, al tiempo que advierten sobre el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Los Gobiernos de Cuba y EE.UU. tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles”, tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., durante el periodo fiscal 2024 llegaron a ese país un total de 217 615 cubanos, lo que eleva a más de 860.000 la cifra de los últimos cuatro años.

Cuba registra desde hace más de cinco años una grave crisis económica, lo que ha generado un éxodo migratorio sin precedentes. EFE

