Cuba niega albergar bases militares o de inteligencia de potencias extranjeras

La Habana – El Gobierno cubano negó este domingo albergar «bases militares o de inteligencia extranjeras» en una declaración que responde a las acusaciones de Estados Unidos que llevaron a Washington a buscar bloquear todo envío de petróleo a la isla.

El comunicado del Ministerio de Exteriores niega que Cuba sea «una amenaza para la seguridad de Estados Unidos», que haya apoyado «actividad hostil» contra ese país o que haya apoyado y financiado organizaciones terroristas o extremistas.

«Cuba no alberga bases militares o de inteligencia extranjeras y rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación», afirma.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves pasado una orden ejecutiva que declara que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional y prevé aranceles para los países que vendan o suministren petróleo a Cuba, lo que en la práctica significa la asfixia energética de la isla.

Entre los argumentos de la orden ejecutiva se apuntaba que Cuba albergaba «las mayores instalaciones de señales de inteligencia en el extranjero de Rusia».

La declaración también niega cualquier relación con el terrorismo, otro de los puntos que se señalaban en la orden ejecutiva.

«Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional», subraya.

También declara que «no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas» en su territorio, pues mantiene una «política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero».

«Cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente, a solicitud de sus respectivos gobiernos, de manera plenamente transparente», aclara.

La declaración agrega que La Habana «está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con los Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia».

En concreto, propone «renovar la cooperación técnica bilateral en «la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros».

«El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el Gobierno de los Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional», concluye la declaración. EFE

