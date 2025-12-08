Cuba eleva a 44 las muertes por la epidemia de chikunguña y dengue

La Habana – El Gobierno cubano elevó este lunes a 44 las muertes por la actual epidemia de chikunguña y dengue, ocho de los cuales eran menores de edad.

La viceministra de Salud, Carilda Peña, aseguró en la televisión estatal que de los 11 nuevos fallecidos confirmados en la semana pasada, 7 fueron por chikunguña (entre ellos seis menores de 18 años) y 4 por dengue (con dos menores de edad).

El domingo se registraron 3.063 casos de síndrome febril inespecífico -la fiebre alta es el primer síntoma de ambas arbovirosis- y se diagnosticaron 385 nuevos casos de dengue y 199 de chikunguña.

El número total de ingresados (la mayoría en sus domicilios) ascendía a 32.553, de los que 70 se encontraban en cuidados intensivos, entre los que «priman» los menores de edad, refirió Peña. De ellos, hay 11 en estado «crítico, pero estable».

El número total de casos de chikunguña en la actual epidemia se situó al cierre de la semana previa en los 42.015 casos, según la viceministra, que volvió a no dar cifras de los casos de dengue.

No obstante, el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que registra los datos que le aportan las autoridades sanitarias de cada país, recogió un total de 25.995 casos de dengue en Cuba hasta finales de noviembre.

De nuevo no se registraron casos de oropouche, de acuerdo al Ministerio de Salud Pública.

Peña resaltó el descenso en las cifras de nuevos casos febriles en la semana previa en comparación con la anterior, 27.707 frente a 38.788, lo que a su juicio muestra los «resultados» que están teniendo las acciones contra la epidemia.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en junio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica que padece el país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos, por falta de medicamentos. JS