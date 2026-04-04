Cuba celebra una Semana Santa marcada por el indulto a presos y la crisis energética

La Habana. – Cuba celebra este año una Semana Santa macada por el indulto a más de 2.000 presos y una crisis energética agravada por el asedio petrolero de EE.UU., que reclama al Gobierno de la isla reformas económicas y políticas.

En la plaza del Cristo, en pleno centro histórico de La Habana, arrancó este viernes a las 6 de la tarde el viacrucis del Santo Entierro, la principal celebración del Viernes Santo, recuperado como día festivo en Cuba desde 2012.

Más de un centenar de personas se unieron al cortejo por las calles del histórico y deteriorado barrio, horas después de que el Gobierno cubano empezara a excarcelar a algunos de los más de 2.000 presos que forman parte del indulto anunciado la víspera.

Las autoridades lo calificaron como «gesto solidario humanitario y soberano» que se producía en «el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa».

El viacrucis de La Habana

Durante el viacrucis de La Habana no hubo ninguna mención ni política ni relacionada con el indulto y de momento la jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba no se ha pronunciado oficialmente sobre ello.

Esta es la segunda excarcelación de presos en lo que va de año. El pasado 12 de marzo, las autoridades cubanas informaron de la liberación de 51 personas y encuadró esa decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano».

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han resultado excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD).

Tensiones con EE.UU.

Estas primeras excarcelaciones coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

Los indultos en plena Semana Santa llegan además en un momento de especial tensión entre Washington y La Habana después de que EE.UU. cortara el flujo de petróleo a la isla tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El bloqueo petrolero ha elevado a tasas récord los apagones crónicos del país y paralizado casi totalmente el sector estatal, desde hospitales y transporte público hasta fábricas y oficinas públicas. La medida se ha calificado por la ONU de contraria al derecho internacional.

Desde el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han instado a la isla a llegar a un acuerdo, centrado en reformas políticas y económicas.

Semana Santa en Cuba

Las procesiones, que durante casi 40 años estuvieron prohibidas en Cuba y se recuperaron tras la visita del papa Juan Pablo II en 1998, son ya actos permanentes en el calendario de la Semana Santa en la isla.

En 2012, el entonces papa Benedicto XVI realizó una visita pastoral a Cuba, durante la cual solicitó al entonces presidente de la isla, Raúl Castro, que se restableciera como festiva la conmemoración del Viernes Santo, que había estado suspendida por casi medio siglo.

Ese año y el siguiente, el Gobierno cubano declaró festivo con «carácter excepcional» el Viernes Santo en consideración a la petición de Ratzinger, y desde 2014 consideró esa fecha cristiana como oficial en el calendario de la isla, donde se estima que un 60 % de la población es católica, de acuerdo con la cantidad de personas bautizadas..

Las relaciones de la Iglesias Católica y el Gobierno vivieron tensiones a inicios de la revolución triunfante en 1959, y después durante años se mantuvieron con altas y bajas hasta que comienzos de la década de 1990 transitaron a una distensión, especialmente desde la histórica visita del papa Juan Pablo II en 1998, a la que siguieron las de Benedicto XVI, en 2012 y Francisco, tres años después.