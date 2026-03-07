Cuba anuncia retiro de sus médicos de Jamaica tras decidir Kingston cesar la cooperación

La Habana – El Gobierno de Cuba anunció este viernes la retirada de la brigada de profesionales de la salud médica que prestaba servicios en Jamaica y lamentó «profundamente» que ese país caribeño decidiera cesar la cooperación médica cubana «cediendo a presiones de Estados Unidos».

«Ante el paso dado por el gobierno de Jamaica», el Ejecutivo cubano ha tomado «la decisión soberana» de proceder al regreso de la brigada médica compuesta por 277 profesionales, cuyo trabajo resalta con «un impacto tangible y profundo en el fortalecimiento del sistema sanitario jamaicano», indicó un comunicado de la Cancillería de La Habana.

Asimismo «lamenta profundamente que se menosprecie de esta manera una historia de colaboración fructífera y sostenida que ha reportado innumerables beneficios al pueblo jamaicano, al cual ahora se le priva de recibir los servicios básicos y especializados de salud que brindaban los colaboradores cubanos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de La Habana refiere que la Cancillería de Jamaica comunicó a la embajada cubana en ese país la «decisión unilateral» de su gobierno de «rescindir el acuerdo de cooperación» en el sector de salud que han mantenido ambas naciones durante décadas.

Considera que «con esta acción, el gobierno de Jamaica cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos, al que no le preocupan las necesidades de salud de los hermanos caribeños».

Resalta que los profesionales de la salud cubanos dejan tras de sí «una huella imborrable» y retornan a Cuba con «la satisfacción del deber cumplido y la disposición permanente de asistir allí donde su vocación solidaria sea requerida».

Cita que durante los últimos treinta años, más de 4.700 colaboradores cubanos han prestado asistencia médica en Jamaica. Entre sus resultados figuran la atención a más de 8.176,000 pacientes, 74.302 intervenciones quirúrgicas realizadas, 7.170 partos atendidos y más de 90.000 vidas salvadas, y la devolución y mejora de la visión a cerca de 25.000 jamaicanos.

También recuerda que la cooperación cubana ha contribuido al control y prevención de la malaria, a enfrentar la pandemia de la COVID-19, y a la recuperación de hospitales y comunidades tras el paso del huracán Melissa, que afectó severamente a Jamaica en 2025.

Las autoridades jamaicanas afirmaron en un comunicado que su decisión de suspender el acuerdo se debe a que ambos Gobiernos no han podido alcanzar un acuerdo sobre los términos y condiciones de unas nuevas medidas de cooperación técnica, tras expirar el pacto anterior en febrero de 2023.

La víspera, regresó a Cuba una brigada de 172 sanitarios que prestó servicios en Honduras desde 2024, luego de que el Gobierno de ese país decidió no renovar el contrato de cooperación, lo que obedece -según La Habana- a las presiones del gobierno de EE.UU.

Una decena de países, caribeños y centroamericanos principalmente, han cerrado o reducido en el último año sus contratos con Cuba para recibir médicos por la insistencia de Washington de que no colaboren en prácticas que tacha de «trabajo forzado».

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago, defendieron inicialmente estos programas, vitales para sus sistemas de salud, pero luego reajustaron sus lazos con La Habana y realizaron cambios en los términos de las contrataciones.

La exportación de servicios profesionales ha sido durante años una de las tres principales fuentes de ingresos en divisas de la isla, con el turismo y las remesas, todas ellas afectadas por la presión de Washington.

Las brigadas médicas -que arrancaron hace más de seis décadas y han llevado a 600.000 profesionales a 165 países, según datos oficiales- son un controvertido mecanismo que combina ventajas para las partes implicadas, pero con métodos cuestionados. JS