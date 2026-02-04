Cuatro policías mueren en mortal choque en Gracias, Lempira

Gracias, Lempira – Cuatro agentes de la Policía Nacional fallecieron este miércoles y siete personas más resultaron heridas luego de un accidente de tránsito en Río Grande en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, occidente de Honduras.

– Además, hay siete personas heridas producto del fuerte impacto.

Se informó que los policías venían en una patrulla que chocó contra un bus interurbano que cubre la ruta Gracias-Lepaera en la carretera CA-11.

Las víctimas se identificaron como los agentes policiales: Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldivar.

Tres cuerpos de los agentes policiales quedaron en el lugar del accidente, mientras que la mujer perdió la vida en el Hospital Juan Manuel Gálvez.

Un miembro de la unidad departamental #13 confirmó los decesos de sus compañeros, dos varones e igual número de mujeres, y estaban asignados a la jefatura de San Rafael-La Unión.

Las siete personas heridas son también son agentes del orden: Elvin Iglesias (subinspector), Kevin Dariel Bautista (agente), Alma Yudid Iglesias (agente), Ever Osmin Cuevas (agente), Jonathán García (agente), Elmer Yonari Bajurto (agente) y Darlin Josué López (agente).

Manifestó que ellos se trasladaban a la base de la Policía Nacional en Gracias ya que algunos iban de días libres y otros solo los iban a dejar.

Asimismo, tres policías resultaron heridos y que fueron trasladados al Hospital Juan Manuel Gálvez para ser atendidos.

#SUCESOS Tragedia enluta la institución policial luego del suceso vial ocurrido en el occidente de Honduras. #ProcesoDigital pic.twitter.com/KTBSmrFllu — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 4, 2026

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, contó que el conductor del bus interurbano iba conduciendo de manera “imprudente temeraria” al ir en exceso de velocidad, y en una curva pronunciada invadió el carril contrario, provocando que fuera en contravía e impactó de manera frontal contra la patrulla.

Los accidentes de tránsito cobran la vida de seis personas cada día, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG