Cuatro policías continúan en cuidados intensivos tras fatal accidente en Comayagua

Tegucigalpa – El vocero de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó que cuatro agentes permanecen en la unidad de cuidados intensivos debido a las graves lesiones sufridas en el accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de junio en el sector de El Rodeo, Comayagua, tragedia que dejó a siete uniformados fallecidos.

Barahona detalló que, de los 29 agentes que resultaron heridos en el percance, la mayoría ya recibió el alta médica; sin embargo, los cuatro uniformados que continúan en estado delicado permanecen ingresados en centros hospitalarios privados bajo estricta supervisión médica.

El portavoz policial señaló que, debido a la magnitud de las lesiones, los agentes podrían enfrentar secuelas permanentes, por lo que serán los especialistas quienes determinen su evolución y las funciones que podrán desempeñar dentro de la institución una vez que logren recuperarse.

Asimismo, expresó que se espera una recuperación progresiva de los policías afectados, mientras las autoridades mantienen el seguimiento constante de su estado de salud.

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 17 de junio cuando un autobús de la Policía Nacional colisionó con una rastra particular y una grúa en la carretera CA-5, a la altura de El Rodeo, Comayagua. En el hecho perdieron la vida los agentes Delmis Espinoza, Keylin Benevides, Esmelin Herrera, Adonis Vallecillo, Nelson Sosa, Xiomara Zúniga y Dulce Suárez.

Los policías regresaban de una asignación relacionada con el retiro de indumentaria policial cuando se produjo el fatal percance que enlutó a la institución. LB