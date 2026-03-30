Cuatro personas muertas por sumersión en este inicio de Semana Santa

Tegucigalpa – El inicio de la Semana Santa 2026 registra ya cuatro personas fallecidas por sumersión en diferentes puntos del país.

Entre las víctimas se encuentra José Adonis Díaz, de 24 años, quien perdió la vida este domingo tras ahogarse en Virginia, Lempira.

Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del accidente y realizan recomendaciones para prevenir más incidentes durante estas festividades.

Este día también falleció un menor identificado como Elías Antonio Flores Dubón fue hallado sin vida tras desaparecer en el mar en las playas de Tela.

El Omoa, Cortés, tras lanzarse del muelle el ciudadano Maximiliano Matamoros Hernández perdió la vida.

Mientras que el sábado en horas de la tarde se reportó la muerte de un hombre murió esta tarde por sumersión en Tela, Atlántida. IR