Cuatro personas mueren al año por secuestros en Honduras, refleja el OV-UNAH

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas señaló este viernes que “cuando a una persona la secuestran es porque los perpetradores o quieren información o dinero, o a veces tienen un interés especial y si es político seguramente es porque quieren intimidar a otros”.

A propósito de la privación de libertad del diputado suplente nacionalista, Mario Reyes, la coordinadora del Observatorio de Violencia refirió además que los registros muestran que cuatro personas mueren al año por secuestros en Honduras.

“En 2022 se registraron 42 secuestros y en 2023, personas denunciaron 27 secuestros”, dijo al agregar que al analizar los posibles móviles de homicidios se evidencia que en promedio que en los últimos años, cuatro personas mueren por temas de rapto y secuestro.

Ayestas enfatizó que “no se vale que cuando estamos en campaña política se estén dando este tipo de delitos contra la integridad personal, precisamente porque causan miedo a la población”. VC