Cuatro personas heridas tras caer vehículo a hondonada en La Paz

Tegucigalpa – Al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellos tres menores, en un accidente de tránsito en la carretera a Santa María, sector “Las 7 vueltas”, en La Paz.

Miembros del Cuerpo de Bomberos informaron que una de las personas quedó atrapada en el amasijo de hierro por lo que trabajaron en su extracción y trasladarlos a un centro asistencial.

Mientras que las otras tres personas, menores de edad, resultaron con heridas leves y atendidas por los miembros del Cuerpo de Bomberos en el lugar.

Según se informó el vehículo en el que se transportaban los heridos se salió de la calzada y cayó a una hondonada.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR