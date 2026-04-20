Cuatro personas heridas en aparatoso accidente en la CA-5  a la altura de Taulabé

Tegucigalpa– Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la carretera CA-5, a la altura del sector de las Cuevas de Taulabé, dejando como resultado cuatro personas heridas.

Entre los heridos, una mujer se reporta en estado de gravedad, mientras que otras tres personas presentan fuertes lesiones.

Equipos de socorro se desplazaron rápidamente al lugar para brindar asistencia y trasladar a los afectados a un centro asistencial.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas heridas.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

En el presente año, más de 430 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional. IR