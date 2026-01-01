Cuatro muertos en terrible accidente en Nueva Arcadia, Copán

Tegucigalpa – Cuatro personas murieron la tarde de este primer día del año en la comunidad de Las Bodegas en Nueva Arcadia, departamento de Copán, occidente de Honduras.

– Sólo este jueves 1 de enero de 2026 se registra una decena de muertos por accidentes en accidentes de tránsito.

La información preliminar establece que las cuatro víctimas iban a bordo de una motocicleta, la que se estrelló contra un camioncito que se conducía por la zona.

Las víctimas eran dos hermanos y dos menores hijos de la mujer, todos iban a bordo del vehículo de dos ruedas.

Las víctimas del accidente.

Imágenes desgarradoras se vivieron en esa zona occidental de Honduras, al ver los cuerpecitos de los menores tendidos sobre el pavimento.

Se informó la identidad de los fallecidos: Merary Arita Ceballos (28), Elmer Armando Arita Ceballos (23), Axel Gabriel Guevara (6) y Dylan Guevara (3), los que fueron reconocidos por las autoridades correspondientes.

Daros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dan cuenta que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024. JS