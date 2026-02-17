Enfrentamiento entre policías y presuntos criminales deja cuatro muertos en Atlántida

Tegucigalpa – Una nutrida refriega entre agentes policiales y presuntos criminales dejó el saldo de cuatro muertos la tarde de este martes en La Masica, Atlántida, Caribe de Honduras.

– Los muertos serían presuntos integrantes de la Banda del Wilmer, que opera en esa zona atlántica de Honduras.

– Dos agentes policiales serán trasladados vía aérea a San Pedro Sula por la gravedad de sus heridas.

La inspectora Dania Cruz informó que en la refriega salieron cuatro presuntos malvivientes muertos y cuatro funcionarios policiales heridos. Posteriormente se informó el deceso del agente policial Jefry Leonardo López.

“Es importante mencionar que esto fue mediante una enfrentamiento que se suscitó en la aldea San Marcos, La Masica, Atlántida y hasta el momento una noticia en desarrollo que se ha encontrado armas de hueso calibre en este sector”, expresó.

Un grupo de efectivos policiales llegó al lugar para detener al presunto cabecilla de la banda que tiene orden de captura en su contra, pero fueron recibidos con balas por parte de los criminales.

Reveló que los malhechores serían miembros de la Banda de Wilmer, mientras otro de ellos fue detenido para efectos de investigación, quien además se había fugado de un centro carcelario.

“Hasta el momento son cuatro los fallecidos, uno también se encuentra herido en la zona, recordando que es un proceso en desarrollo”, afirmó Cruz.

Advirtió que la Policía mantendrá su postura de cero tolerancia para las estructuras de crimen organizado. Al lugar se desplaza un equipo táctico de la Dirección Nacional de Fuerza Especiales. JS

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -4 muertos-