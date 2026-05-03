Cuatro muertes por accidentes en las últimas 24 horas, registra la DNVT

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), reportó al menos 27 accidentes de tránsito en las últimas 24 horas a nivel nacional, con un saldo de cuatro personas fallecidas, según informó el portavoz César Aguilar.

– Un promedio diario de seis personas pierden la vida en sucesos viales en Hondiras.

Las autoridades de tránsito también alertaron que en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 500 muertes por accidentes de tránsito.

Aguilar detalló que los motociclistas son las principales víctimas de los siniestros, representando un 46.88 % de los fallecimientos registrados.

El subinspector destacó además la problemática recurrente de conductores menores de edad, lo que aumenta exponencialmente el número de colisiones sobre todo en zonas rurales.

De acuerdo al agente policial, la principal forma de evitar este tipo de acontecimientos es respetar las normas de tránsito y asumir una conducción responsable. AD