Cuatro empresas ofertan por reconstruir carretera Mateo-Colonia Villeda Morales

Tegucigalpa – Cuatro empresas presentaron ofertas para realizar el proyecto de rehabilitación de la carretera de Mateo a la colonia Villeda Morales en la capital, informó la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El proyecto, que lleva años de demanda de parte de los habitantes de la zona, busca beneficiar a 30 mil habitantes y que cubre el corredor Las Tapias-Mateo y Lomas de Toncontín-Colonia Villeda Morales.

El proyecto se maneja en dos tramos, Las Tapias-Mateo que consta de 4.35 kilómetros, mientras Lomas de Toncontín-Colonia Villeda Morales es de 5.50 kilómetros.

Todos los ofertantes y la Comisión evaluadora estuvieron presentes en la apertura. Los evaluadores tienen 15 días para adjudicar los proyectos a las empresas ganadoras.

El titular de la SIT, Anibal Ehrler, recordó que los dos proyectos fueron abandonados, pero que el presidente Nasry Asfura se comprometió en la campaña de ejecutarlos.

El proyecto incluye señalamiento horizontal de 7.8 kilómetros con la finalidad de mejorar la seguridad vial y garantizar la demarcación de la calzada para optimizar la fluidez del tránsito. (PD).