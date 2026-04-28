Asfura recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en Honduras

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero de Corrales, recibieron este martes en ceremonia oficial, las cartas credenciales de seis nuevos jefes de misión acreditados ante la República de Honduras.

El primero en presentar el documento ante la Canciller Mireya Agüero, fue el Embajador de Finlandia en México concurrente para Honduras, Ari Mäki

Posteriormente presentó las copias de estilo el Embajador de Eslovaquia en México, concurrente para Honduras, Milan Cigán.

Así mismo, la Canciller Agüero recibió las copias de estilo del señor Dag Halvor Nylander, Embajador de Noruega en México, concurrente para Honduras.

Finalmente el Embajador de Filipinas en México, concurrente para Honduras, Arvin Reyes de León, fue recibido para la entrega de este documento.

* Arvin Reyes de León, embajador de la República de Filipinas en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras.



* Milan Cigán, embajador de Eslovenia en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras.



* Guillermo Escribano Manzano, embajador del Reino de España acreditado ante la República de Honduras.



* Pontus Rosenberg, embajador del Reino de Suecia acreditado ante la República de Honduras.



* Ari Maki, embajador de Finlandia en México, concurrente para Honduras.



* Dag Halvor Nylander, embajador del Reino de Noruega en México, concurrente para Honduras.

La presentación de copias de estilo, es un acto protocolario fundamental mediante el cual los nuevos Embajadores designados, ante el país entregan documentos oficiales al Canciller de la República. (RO)