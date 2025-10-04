Cuatro diáconos son ordenados sacerdotes en la Arquidiócesis de SPS

San Pedro Sula – Este sábado, cuatro diáconos, entre ellos dos hermanos, fueron ordenados sacerdotes para la Arquidiócesis de San Pedro Sula.

El hecho sucedió en la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol, misa y ritual presidida por el arzobispo Miguel Lenihan,

Los nuevos sacerdotes son: Bryan Guerra, Dixie Ballesteros, Jason Guerra y Noe Hernández.

Los jóvenes fueron ordenados diáconos el 1 de marzo y sirvieron en diferentes parroquias de la zona norte: Jason Guerra en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de La Lima, Bryan Guerra en la Exaltación de Santa Cruz de Baracoa, Dixie Ballesteros en San Miguel de Arcángel en Potrerillos y Noé Hernández en el Buen Pastor de SPS.

También estuvo presente el cardenal Óscar Andrés Rodríguez. AG