Cuatro años de cárcel para exalcalde de San Sebastián por malversación de caudales públicos

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras condenó a una pena de cuatro años y seis meses de reclusión el exalcalde de San Sebastián de Comayagua, Ángel Augusto Solano Suazo, por el delito de malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público confirmó que el exalcalde se sometió a un procedimiento abreviado.

Solano Suazo (2002-2006) fue capturado el 15 de junio del presente año por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

De acuerdo con el expediente, el exedil durante su mandato se tomó la atribución de manejar unilateralmente las transferencias municipales y controlar los intereses bancarios e ingresos por conceptos de “legalización de terrenos”.

El exalcalde manipuló un millón 552 mil 250.29 lempiras, de los cuales solo depositó 578 mil 651.63, apropiándose de 973 mil 598.66 lempiras.

Por otra parte, el imputado junto a su tesorero, quien ya fue condenado por estos hechos, manejaron la caja de la municipalidad, quienes dejaron un faltante de más de medio millón lempiras en las arcas municipales.

Según las investigaciones, también se encontraron actos irregulares como el pago de 19 mil lempiras por servicios técnicos que no fueron ejecutados, 90 mil 850 por obras de infraestructura que no se encontraron y 44 mil 100 lempiras para subsidiar la feria del 2003, dinero que no se invirtió en las actividades de dicha celebración.

Además, el exedil se apropió de un vehículo Toyota, pick-up, que fue comprado por la alcaldía municipal a un costo de 90 mil lempiras, sin embargo, este no fue traspasado a favor de la comuna. AG