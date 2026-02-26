“¿Cuántos familiones más van a seguir nombrando, ya terminaron y faltan más?”, cuestiona diputado Rashid

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libera, Rashid Mejía cuestionó los nombramientos de “familiones” en el gobierno de Nasry Asfura que recién comenzó el pasado 27 de enero.

El congresista reprochó que el gobierno entrante no aprendió de los abusos cometidos por la gestión anterior de Xiomara Castro y que fue castigado por el pueblo en las urnas.

“Es para una tarea, ¿cuantos familiones más van a seguir nombrando? ¿Ya terminaron o faltan más? Veo que no aprendieron la elección ni el castigo que el pueblo hondureño dio a estos abusos”, posteó Mejía en su red social ‘X’.

Es para una tarea, cuantos familiones más van a seguir nombrando? Ya terminaron o faltan más? Veo que no aprendieron la elección ni el castigo que el pueblo hondureño dio a estos abusos. — Rashid Mejía (@RashidMG3) February 26, 2026

El diputado Rashid Mejía denunció que esta semana estaba listo para presentar la Ley Anti Nepotismo, pero nuevamente, debido a la agenda legislativa, no fue posible.

“Les pido paciencia, voy a cumplir, porque lo que antes era malo, debe seguir siendo malo”, concluyó su posteó el joven legislador liberal. JS