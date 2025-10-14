“Cuanto más se oscurecen las investigaciones, más se aclara que fue un asesinato”, dice el Padre Melo sobre crimen de Juan López

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo, recordó hoy que ya se cumplieron 13 meses del crimen contra el ambientalista Juan López.

“Cuanto más se oscurecen las investigaciones, más se aclara que fue un asesinato”, reflexionó el religioso.

Acusó que se trata de un asesinato fríamente planificado.

Trece meses del crimen de Juan López, y cuanto más se oscurecen las investigaciones, más se aclara que fue un asesinato paciente y fríamente planificado y ejecutado por una poderosa red criminal que une lo empresarial minero con lo político mafioso — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) October 14, 2025

El ambientalista Juan López fue ultimado el pasado 14 de septiembre de 2024 de varios disparos cuando salía de la iglesia a la que se congregaba, la cual está ubicada en la colonia Favio Ochoa de Tocoa.

López tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2023.

Sin embargo, nunca gozó de protección y su vida fue arrebatada al salir de una iglesia en Tocoa, Colón, norte de Honduras. (RO)