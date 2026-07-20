«¿Cuánto dura la prórroga?»: la pregunta que batió récords en España durante la final

Nueva York – La consulta en Google «¿Cuánto dura la prórroga en fútbol mundial?» se disparó hasta su máximo histórico en 20 años en España, según informó este lunes el buscador.

De acuerdo con los datos de Google Trends de las últimas 24 horas, las cinco preguntas más buscadas en España fueron: «¿Ferran Torres de dónde es?», «¿Cuándo llega la selección española a Madrid?», «¿Cuándo es la celebración de España si gana el Mundial?’, «¿Quién metió el gol del mundial de España?» y «¿En qué equipo juega Ferran Torres?».

Tras el pitido final y la proclamación de España como campeona, el interés de compra creció y «Camiseta España 2 estrellas» se situó como la segunda tendencia nacional, junto a «camiseta nueva de España».

Tras la derrota, Argentina se convirtió en las siguientes 24 horas en el país número uno del mundo que más buscó información sobre el Mundial 2030.

A nivel internacional, la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé fue la tendencia número uno a nivel mundial. EFE (AD)