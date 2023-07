“Cuánta polarización en el país, hasta algún insensato llega a decir que es necesaria”, señala Iglesia Católica

Tegucigalpa – La Iglesia Católica hizo un llamado a la reflexión a la sociedad para no cambiar el trigo por la cizaña ante la polarización que hay en el país.

“Hay algunos insensatos que llegan a decir que hay que polarizar la sociedad, eso es cizaña, es dividir a nuestro pueblo, dividir nuestra sociedad, estar sembrando odio”, dijo en la homilía dominical el arzobispo emérito, Óscar Andrés Rodríguez.

Agregó por qué este dirigente de este gran país está metiendo la cizaña de la guerra y están destruyendo y matando y hay gente que dice –“porque Dios no le manda un rayo y lo mata de una vez”- existen esos sentimientos que nos enseñan a tener temor, Dios tiene paciencia con nosotros para que volvamos a él, sostuvo.

Dijo que a veces estamos metidos en sistemas agrietados que no pueden detener el agua de la gracia, el manantial de nuestro corazón donde Dios solo quiere que haya bondad, pero a veces puede llenarse de cizaña.

“Hemos visto como unos hermanos mataron a su padre por una herencia porque la cizaña abarca hasta las familias que se dividen por cosas que a veces son insignificantes”, arguyó.

La cizaña también la podemos ver en los trabajos y hasta en la misma Iglesia, señaló.

Las familias salieron el sábado en una protesta contra la ideología de género porque no quieren que la cizaña contamine las escuelas.

“El mal no puede vencer el bien, por lo que los hondureños no pueden estar metidos en la cizaña, se debe de buscar el trigo, tenemos que pedir que toque el corazón de todos los hondureños para que no haya cizaña en este país, sino que se llene de amor entre las familias, no haya división, ni polarización con ideologías que no llevan a ningún lado”, apuntó. IR