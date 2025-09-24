Cuando van a presentar requerimiento contra Isis Cuellar, crítica Jorge Cálix al MP

Tegucigalpa – El diputado Jorge Cálix exigió este miércoles al Ministerio Público cuando presentará un requerimiento fiscal contra la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Isis Cuellar.

A través de su cuenta de red social “X”, Cálix reaccionó al informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que hay corrupción en el caso del “cheque video” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En ese sentido, el diputado se preguntó ¿Y a Isis Cuéllar cúando le van a presentar requerimiento fiscal?

Señaló que el informe del TSC establece claramente que se dilapidaron fondos públicos.

“La Fiscalía actúa como el sicario del narco familión para quitarse oponentes del medio. Y a la vez son los guardianes de los corruptos y de los narcos que hoy nos gobiernan”, increpó.

El informe del TSC indicó que se utilizaron al menos 58 cheques por un monto de 5.1 millones de lempiras para desvío de recursos estatales para financiar parte de la campaña de Libre en el departamento de Copán. AG