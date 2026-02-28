“Cuando uno no debe, no teme”, señala doctor Matheu ante solicitud del MP

Tegucigalpa– El doctor y exministro de Salud, José Manuel Matheu, respondió a través de sus redes sociales a la solicitud del Ministerio Público de investigar su nombramiento.

“Cuando uno no debe nada, no teme nada. Yo siempre me he conducido con la misma rectitud y principios y valores que me enseñaron en mi casa. Publicar que están pidiendo mi acuerdo de nombramiento y cancelación no veo el caso porque son trámites comunes y corrientes”, dijo.

Agregó que «no sé cuál es el trasfondo de esto, pues supuestamente faltan fiscales, y hay tantas cosas y actos de manifiesta corrupción que deberían investigarse hace tiempo, pero en Honduras todos sabemos que el plomo flota y el corcho se hunde».

El Ministerio Público solicitó a la Secretaría de Salud remitir en un plazo de 48 horas los acuerdos de nombramientos o cancelaciones correspondientes a José Manuel Matheu, Allan Miguel Pineda Echeverría y Nerza Gloria Paz Rodríguez.

La petición busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos dentro de la institución.

Las autoridades del Ministerio Público indicaron que este requerimiento forma parte del seguimiento a los procesos internos de la Secretaría de Salud, asegurando que los cambios en cargos sean debidamente documentados y notificados.

Se espera que la entidad responda dentro del término establecido para dar cumplimiento a la solicitud. IR