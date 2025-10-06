spot_imgspot_img
Chasty Fernández López

Cuando una niña sueña, el mundo cambia

Chasty Fernández

Cada 11 de octubre el mundo celebra el Día Internacional de la Niña, una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos, los sueños y los desafíos de millones de niñas que aún enfrentan violencia, desigualdad y exclusión.

La conmemoración, establecida por las Naciones Unidas, busca reconocer la voz y el potencial de cada niña, pero también denunciar las condiciones de vulnerabilidad que viven muchas de ellas, especialmente en países como Honduras. Miles de niñas siguen expuestas a la violencia, el abuso sexual, la explotación y la trata, mientras sus sueños quedan suspendidos entre la pobreza y la falta de oportunidades.

Proteger a una niña va mucho más allá de brindarle alimento o abrigo. Es ofrecerle amor, escucha activa y respeto. Es permitirle participar en las decisiones del hogar, valorar su opinión, darle tiempo y atención genuina. Las niñas necesitan sentirse parte, no una carga ni un deber. Cuando una niña se siente amada y escuchada, su autoestima florece y su voz cobra fuerza. Implica también cuidar su cuerpo, su mente y su voz. Enseñarle que tiene derecho a decir “no”, que nadie puede tocarla sin su consentimiento, y que si algo la hace sentir incómoda o asustada, puede pedir ayuda sin miedo.

El abuso y la explotación no se combaten solo con leyes, sino también con educación emocional, prevención y confianza. Es urgente que cada institución, escuela, organización comunitaria y religiosa cuente con un Manual PEAS (Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual), donde docentes, líderes y personal conozcan los protocolos de protección y actúen ante cualquier señal de riesgo. La protección no debe depender del azar, sino de estructuras claras y comprometidas con la niñez. Escuchar, acompañar y creerle a una niña puede marcar la diferencia entre la herida y la sanación.

Pero proteger también significa abrir caminos y oportunidades. Las niñas deben saber que pueden ser científicas, ingenieras, artistas, deportistas o lideresas. Que el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM) también les pertenece. Promover su participación en estas áreas es una forma poderosa de romper el ciclo de desigualdad y ofrecerles herramientas para construir su propio destino.

El Gobierno tiene un papel esencial en este proceso. Debe invertir en programas que garanticen educación, salud, protección y desarrollo integral, especialmente para las niñas que viven en la calle o en contextos de violencia. Se necesitan proyectos sostenibles que combinen seguridad, acompañamiento psicológico, espacios culturales y tecnológicos. Protegerlas no es un gasto: es una inversión en el futuro del país.

Hoy, más que una conmemoración, el Día Internacional de la Niña es un llamado a la acción. A cuidar, educar, empoderar y creer en ellas. Porque cuando una niña sueña, el mundo cambia. Y cuando la sociedad la acompaña, ese cambio se vuelve posible.

Mas artículos de Chasty Fernández López
Artículo anterior
El PSG, muy crítico con la selección por la lesión de Barcola
Artículo siguiente
Resumen de noticias vespertino, Lunes 6 de octubre de 2025
spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Lo + Nuevo

spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024