Cuando una bandera se quema, no se ataca a un adversario, señala diputado nacionalista

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza Discua, señaló que cuando una bandera se quema, no se ataca a un adversario: se hiere la idea misma de respeto mutuo y se reduce la política al instinto.

El diputado por el departamento de El Paraíso, dio a conocer su posición, luego que exdirigentes de Libertad y Refundación (Libre) se unieran al Partido Liberal y quemaron la bandera del partido en el poder.

La violencia política no solo se mide en atentados o amenazas, destacó Carranza, a través de la red social X.

«También se manifiesta en la pérdida del diálogo, como ocurre en los órganos electorales, en la manipulación de los votantes mediante encuestas falsas y en el uso del miedo como herramienta electoral, como las amenazas surgidas desde el propio Ministerio Público», manifestó.

Subrayó que Honduras no necesita más división ni odio disfrazado de pasión política, sino que requiere de respeto, serenidad y un compromiso real con la democracia.