Frase del día

«Cuando tiran piedras se hace un muro y cuando tiran limones hay que hacer una buena limonada, la caminata nadie la detiene»

Por: Proceso Digital
Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa.

Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Honduras.

