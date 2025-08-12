Frase del día«Cuando tiran piedras se hace un muro y cuando tiran limones hay que hacer una buena limonada, la caminata nadie la detiene»Por: Proceso Digital12 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa.Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Honduras. Noticias recientes InternacionalesEl subsecretario de Estado de EE.UU. llega a Bogotá para asistir a funeral de Uribe Turbay PolíticaRashid Mejía denuncia que vehículo del Gobierno secuestró manta en rechazo a caminata de iglesias InternacionalesEl Estado de Nicaragua expropia colegio propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas DeportesLa Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada SaludLargas filas en Hospital Mario Mendoza reflejan afectación de población en salud mental