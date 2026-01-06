¿Cuándo termina la Navidad?

Tegucigalpa – El sacerdote Cecilio Rivera, vicario de la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, respondió esta pregunta que a menudo genera dudas entre la sociedad y la propia feligresía.

La Navidad, es decir el tiempo de celebración del nacimiento de Jesús, termina con la Fiesta del Bautismo del Señor que este año se celebra este domingo 11 de enero, indicó el religioso.

Esta fecha puede variar según el calendario litúrgico, no obstante siempre una fiesta precede a la otra.

La Navidad, para la Iglesia Católica se cierra con la Fiesta del Bautismo del Señor.

Lo anterior da pie a una serie de tradiciones como por ejemplo, cuándo retirar los nacimientos de las casas, reflexionó el sacerdote.

En el caso de Honduras, por tradición, muchas familias retiran los nacimientos el 06 de enero, día de la Epifanía del Señor o fiesta de los Reyes Magos.

Sin embargo, lo correcto es cerrar esta festividad el domingo con el inicio de la Fiesta del Bautismo del Señor.

Otra tradición es partir una rosca de reyes y a quien le salga la figura del niño Jesús, invite los nacatamales el Día de la Candelaria o para el Día de la Epifanía del siguiente año, dijo el sacerdote quien enfatizó que esta es solo una tradición, no un signo litúrgico. (RO)