«Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos», la campaña de apoyo a la Teletón de Grupo Ficohsa

Tegucigalpa – Grupo Ficohsa lanzó este jueves la campaña «Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos», en apoyo a la Teletón 2025. Durante tres décadas consecutivas, la institución ha acompañado esta noble causa, contribuyendo al bienestar de miles de hondureños con más de 98 millones de lempiras aportados a lo largo de 30 años, siendo uno de los principales aliados de la Teletón.

El vicepresidente de Comunicación Corporativa, Germán Castañeda en el Marco de la campaña a favor de la Telefónica. pic.twitter.com/td6JiEgbe3 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 30, 2025

La campaña invita a toda la ciudadanía a realizar donaciones voluntarias, con el objetivo de continuar transformando vidas y apoyar a quienes más lo necesitan. Para mejor accesibilidad, los hondureños podrán realizar sus aportes a través de las agencias Ficohsa a nivel nacional, así como por medio de las plataformas digitales de Billetera Tengo, Interbanca y el link de pago directo, que facilita efectuar las donaciones de manera rápida, segura y desde cualquier lugar del país.

El monto total recaudado, producto de la solidaridad de la población, será entregado a la Teletón en nombre de los colaboradores, empresas amigas y clientes de Ficohsa, quienes año con año se suman con entusiasmo a esta gran causa.

Grupo Ficohsa lanzó este jueves la campaña «Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos», en apoyo a la Teletón 2025. Durante tres décadas consecutivas, la institución ha acompañado esta noble causa, contribuyendo al bienestar de miles de hondureños con más de 98 millones de lempiras aportados a lo largo de 30 años, siendo uno de los principales aliados de la Teletón.

El representante de la Fundación Teletón, Sebastián Pastor llamó a los medios de comunicación a acompañar la jornada de amor para llegar a la meta de 77.5 millones de lempiras. pic.twitter.com/q9KIKmNneD — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 30, 2025

Germán Castañeda, vicepresidente de Comunicación Corporativa de Grupo Ficohsa, resaltó el compromiso de la institución durante estos 30 años de apoyo a la población hondureña a través de la Teletón. «Cuando le ponemos corazón, todos llegamos lejos» es más que un concepto para Ficohsa; es una forma de vivir nuestros valores, de inspirar a otros y de demostrar que juntos podemos alcanzar grandes metas. Esta campaña es una invitación a unirnos como país, demostrando que la verdadera fuerza de Honduras está en su gente y en su espíritu solidario.

La Teletón representa mucho más que una jornada de recaudación es un símbolo de esperanza e inclusión. Grupo Ficohsa está convencido de que cuando trabajamos en equipo, con compromiso y empatía, es posible lograr cambios que transforman vidas y construyen un mejor futuro para todos. VC