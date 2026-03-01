Cuando la ética se pone a prueba

Chasty Fernández

Mi experiencia profesional me ha confrontado con situaciones que revelan grietas profundas en la cultura laboral. El irrespeto a los acuerdos, la apropiación del esfuerzo ajeno y la minimización del trabajo realizado me hicieron comprender que aún debemos aprender a honrar la palabra dada.

Con frecuencia, los proyectos inician bajo un marco de confianza y reconocimiento profesional. No obstante, tras la entrega del trabajo, pueden surgir cambios en la dinámica relacional: disminuye la apertura al diálogo, se toman decisiones sin consultar y se minimiza el proceso técnico realizado. De esta forma, el esfuerzo invertido —horas de análisis, estructuración y desarrollo— queda relegado frente a intereses individuales.

Estas situaciones no siempre son evidentes ni conflictivas. A veces se muestran como cambios unilaterales, pequeñas omisiones o apropiaciones del trabajo ajeno, que borran el reconocimiento del esfuerzo realizado. Lo que parece un detalle menor puede reflejar una cultura donde el poder personal pesa más que la ética.

Desde la psicología organizacional y del comportamiento profesional, este tipo de conductas suele vincularse a la necesidad de control, al afán de protagonismo o a inseguridades respecto al reconocimiento público. Cuando una persona solicita un trabajo a un profesional externo, pero posteriormente altera de forma unilateral lo acordado, no se trata solo de una decisión operativa: es una ruptura de confianza.

En colaboraciones externas, el respeto al acuerdo —aunque sea verbal— es fundamental. La ética profesional no depende únicamente de contratos escritos, sino también del valor que se le otorga a la palabra dada. Desconocer lo pactado para asumir el mérito o modificar las condiciones iniciales responde, en muchos casos, a una cultura donde el poder circunstancial pesa más que la coherencia.

Sin embargo, apropiarse del trabajo de otra persona no fortalece la credibilidad; la erosiona. Los estudios sobre reputación profesional indican que la confianza se construye precisamente en el cumplimiento de acuerdos, en la transparencia y en el reconocimiento claro de las responsabilidades asumidas por cada parte.

¿Cómo prevenir estas situaciones? La psicología recomienda prácticas sencillas pero determinantes: dejar constancia explícita de los términos acordados, confirmar por escrito incluso los compromisos verbales, definir con claridad quién presenta y bajo qué condiciones se utilizará el material. Pero, más allá de los mecanismos formales, existe un principio básico: respetar lo decidido y actuar con coherencia.

Respetar lo pactado no es una formalidad, sino la base de la ética profesional. Honrar la palabra dada protege la dignidad de quien trabaja con compromiso y refuerza la confianza.

Las experiencias difíciles no deben debilitarnos ni hacernos perder la fe en la ética; al contrario, deben reafirmar nuestros principios y recordarnos que lo que se construye con esfuerzo e integridad siempre deja huella, mientras que cualquier apropiación ajena es pasajera y carece de sustento real.