Cuando el voto dejó de pertenecer a los partidos

Abg. Ruth M. Lafosse

Los números electorales suelen tratarse como cifras frías, pero en realidad son el lenguaje más honesto de una sociedad. No dicen solo quién ganó o perdió; dicen cómo está pensando el país, qué teme, cuales son sus miedos, qué espera y qué ya no tolera.

Al lectural al comportamiento electoral reciente, aparece un dato central, muy interesante, una parte muy significativa del electorado ya no vota por partidos, sino por figuras, momentos, espectativas, posibilidades reales de incidencia. El salto del Partido Liberal de su piso histórico de alrededor de 350 mil votos a más de un millón no puede interpretarse como un crecimiento orgánico partidario, o como un fortalecimiento partidario, expresa más bien la activación de un voto ciudadano no partidario, móvil, no idiologico, pero si exigente y circunstancial, al final un voto prestado

Ese caudal no se explica únicamente por la figura.

La figura fue el detonante, no el origen del voto.

Ese electorado ya existía antes, ciudadanos cansados, sin identidad partidaria fija, desconectados de las politicas tradicionales, muchos de ellos abstencionistas recurrentes. No fue creado por la figura, ni por ningún partido; estaba ahí, esperando un canal, efectivo y real. La figura solo funcionó como vehículo momentáneo para expresar una decisión que venía madurando en la sociedad. Y, que podria pasar a otro partido tambien.

Pero la figura, por sí sola, no alcanza. la figura aporta es el imán electoral; el partido aporta la maquinaria. No es que un partido “regale” votos; es que sin la figura no los tendría y sin la estructura no se capitalizan.

La conclusión es clara y dura, ese millón no pertenece a ningún partido.

Es un voto condicional, volátil y exigente.

Hoy está; mañana se va si no se siente representado.

La experiencia demuestra algo elemental, en Honduras, la estructura partidaria sigue siendo determinante. Mesas, custodios, financiamiento, defensa del voto y cobertura territorial no son detalles técnicos; son lo que convierte simpatía social en votos reales. Por eso el mismo liderazgo no logró resultados equivalentes cuando compitió con partidos propios o pequeños había visibilidad y discurso, pero no había capacidad efectiva de competir por el poder.

Ahí se explica por qué, cuando la figura se inserta en una estructura grande, ocurre la suma funcional, la figura aporta movilización social; la estructura aporta viabilidad electoral.

Sin embargo, incluso en ese escenario, es clave entender, la ciudadanía no votó “por” lasalianzas, votó a pesar de ellas.

Muchos votantes no confiaban plenamente ni en Libre ni en el Liberal. Pero aun así votaron, porque el contexto politico del pais los llevó a usar la única vía que parecía eficaz para incidir. No fue adhesión ideológica ni identificación partidaria; Es un voto transversal, compuesto por sectores urbanos, jóvenes, clase media golpeada, independientes y abstencionistas recurrentes que solo participan cuando perciben una opción que canaliza hartazgo, esperanza o cambio, al final la ciudadanía no estaba abrazando un proyecto

Ese mismo fenómeno explica la victoria de Libre en las elecciones pasadas.

Libre no ganó únicamente por su estructura ni por su ideología. Ganó porque, en ese momento histórico, logró canalizar el mismo voto ciudadano independiente que hoy vuelve a aparecer. Ese voto no se entregó a Libre como destino final, sino que lo utilizó como instrumento. Fue una decisión estratégica de la ciudadanía, no una conversión partidaria masiva, ha quedado demostrado con los votos.

La gente no votó mayoritariamente por lealtad a Libre; votó porque Libre aparecía como la opción viable para producir un cambio inmediato. Fue, otra vez, voto estratégico, no fe política. Sentido común ciudadano, votar donde el voto sirve, donde incide.

Por eso Libre ganó, y por eso mismo perdio .

Y por eso, ese mismo voto nunca estuvo garantizado.

Cuando el instrumento deja de servir, se desgasta o decepciona, el voto se mueve. No castiga por ideología; retira apoyo por su desempeño, de como gobierna, de como ejerce el poder. Esto no es volatilidad irresponsable, es control democrático en acción.

En contraste, el voto del Partido Nacional responde a una lógica distinta. Su más de un millón de votos no depende de coyunturas ni figuras específicas, sino de un voto duro, histórico y territorial. Es un voto que prioriza orden, estabilidad, previsibilidad y continuidad, especialmente en contextos de miedo, de crisis o polarización. No es un voto “al pasado” por inercia, sino a otra prioridad de necesidades.

Ese voto no es menos válido. Expresa otra forma de ver el país. No es necesariamente un voto al pasado, expresa otra forma de ver el pais, prioridades distintas, seguridad antes que experimentos, previsibilidad antes que ruptura democratica

Que estas visiones convivan, cambio y continuidad, ruptura y certeza es saludable para la democracia. El problema no es la diferencia; el problema surge cuando una visión pretende anular a la otra, como ha ocurrido en el reciente pasado. La democracia no se rompe por pluralidad; se rompe por exclusión.

Lo verdaderamente nuevo y decisivo es que vuelve aparecer un bloque de votos de más de 800, 000 más o menos sin identidad partidaria fija, un número que casi empata con el voto duro del Partido Nacional. Esto revela algo estructural, sin duda. Honduras ya no se organiza políticamente solo alrededor de partidos, sino alrededor de sensibilidades ciudadanas, de necesidades, hasta ahora sin respuesta. Y es Ahí donde aparece con claridad un tercer actor real.

No es un partido. No es una ideología. Es la ciudadanía independiente.

Ese actor no gobierna, pero decide quién gobierna. No compite, pero condiciona. No marcha en bloque, pero inclina elecciones.

No es antisistema; es antiabuso del poder. No busca destruir la democracia, sino que funcione. Por eso se mueve. Por eso no concede cheques en blanco. Por eso obliga a todos los partidos sin excepción a medirse, a cumplir con la ley, no a acomodarse, a interesesparticulares y partidarios.

El mensaje final del país es claro, aunque incómodo para los partidos, ya no basta ganar una elección; hay que merecer seguir gobernando.

El poder ya no es acumulable; es revalidable.

La legitimidad no se hereda del voto; se sostiene con honestidad, integridad, capacidad de gobernar que redunden en el bien comun.

Esto incomoda a los partidos, si; pero es profundamente saludable para la democracia.

Porque devuelve al voto su sentido más fuerte, no como premio,sino como control ciudadano permanente.