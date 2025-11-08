“Cuando el Ministerio Público pide acelerar la justicia, no busca verdad, busca venganza política”: María Antonieta Mejía  

Tegucigalpa- La diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, reaccionó ante los posibles requerimientos fiscales que presentará el Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia.
La diputada señaló a través de sus redes sociales que el fiscal Johel Zelaya sigue quedando en ridículo.
Agregó que cada vez hace mal los mandados a la familia Zelaya-Castro-Moncada.
“Señor fiscal cuando el Ministerio Público pide acelerar la justicia, no busca verdad, busca venganza política”, manifestó.
Apuntó que desde lejos se nota su activismo por encima de su deber. IR