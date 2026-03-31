Cuando el cielo volvió a ser azul

Gabriel Levy

Hubo un tiempo en que los habitantes de Beijing salían a la calle sin ver el sol. No porque estuviera nublado, sino porque el aire era tan denso que lo borraba. Eso fue hace apenas una década.

Hoy, las mismas avenidas que ahogaban a una ciudad de veinte millones de personas son recorridas por vehículos casi silenciosos, el cielo tiene horizonte y los pájaros volvieron a los árboles. Esto es lo que pasa cuando una ciudad decide en serio cambiar.

El Milagro medioambiental Chino

Hay una imagen que circuló durante años como símbolo del desastre ambiental moderno: un grupo de turistas en la Plaza de Tiananmén, en Beijing, posando frente a una pantalla gigante que proyectaba la imagen de un amanecer. Afuera no había sol. Solo una espesa nata gris que borraba los edificios a cien metros de distancia y hacía arder los ojos.

Era enero de 2013, y la concentración de partículas contaminantes en el aire de la capital china había superado las quinientas unidades, más de cien veces el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Los médicos lo llamaron el Airpocalipsis.

Hoy, esa misma plaza tiene cielo encima. No en una pantalla, sino de verdad: un azul que a veces parece recién pintado, interrumpido por nubes blancas y, al fondo, la silueta de las Colinas del Oeste, que permanecieron invisibles durante décadas bajo el smog.

Beijing registró en 2025 más de trescientos días con aire limpio o aceptable.

Un fotógrafo local que lleva doce años fotografiando el horizonte desde el mismo punto del distrito financiero publicó recientemente sus imágenes en paralelo: las de 2013 son grises, opacas, sin profundidad. Las de hoy tienen horizonte.

Lo que ocurrió entre esos dos momentos no fue magia ni suerte climática. Fue una decisión política sostenida durante más de una década, con un elemento central que transformó no solo el aire sino el sonido, el sueño y la fauna de dos de las ciudades más pobladas del planeta: reemplazar, de manera masiva y acelerada, los vehículos de combustión interna por eléctricos.

La historia de Beijing y Shanghái es, antes que cualquier otra cosa, la historia de lo que pasa cuando una ciudad decide en serio cambiar cómo se mueve.

La guerra contra el smog

La contaminación del aire en China tiene raíces viejas: décadas de industrialización acelerada, millones de vehículos de combustión, y ciudades que crecieron más rápido de lo que sus instituciones podían regular. En 2013, Shanghái registraba promedios anuales de partículas finas que rondaban los noventa microgramos por metro cúbico. Beijing llegaba a casi el doble. Ambas figuraban entre las capitales más tóxicas del mundo.

El gobierno chino respondió en el mismo año con lo que llamó oficialmente el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Contaminación del Aire, aunque en los pasillos del poder se hablaba sin eufemismos de una guerra contra la polución. No era solo retórica: Beijing cerró su última central eléctrica de carbón en 2018 y redujo el consumo de ese combustible un noventa y siete por ciento en doce años. Más de tres mil empresas contaminantes fueron clausuradas o trasladadas fuera del área metropolitana. Se eliminaron millones de vehículos con motores viejos y se fijaron metas vinculantes para la electrificación del transporte público.

Pero el verdadero punto de quiebre llegó con los autos.

China pasó de vender poco más de un millón de vehículos eléctricos en 2020 a casi trece millones en 2024, el cuarenta y uno por ciento de todas las ventas de automóviles del país.

En julio de ese año cruzó un umbral que pocos imaginaban tan cercano: por primera vez en la historia, más de la mitad de los autos nuevos vendidos en China eran eléctricos. A mediados de 2025 circulaban por sus calles casi treinta y siete millones de vehículos de nueva energía, respaldados por una red de diecinueve millones de puntos de recarga. Para hacerse a la idea de la escala: Colombia tiene hoy menos de dos mil.

Shanghái fue incluso más agresiva en su política de incentivos. En esa ciudad, obtener una matrícula para un vehículo de gasolina cuesta en promedio el equivalente a doce mil dólares en subasta pública. La de un eléctrico es gratuita.

El resultado es que hoy el noventa y seis por ciento de los autobuses y el noventa y cinco por ciento de los taxis de la ciudad son eléctricos. Y la ciudad tiene más de millón y medio de vehículos de nueva energía registrados, el setenta y uno por ciento de ellos puramente eléctricos.

Una ciudad que suena diferente

Los datos sobre calidad del aire son poderosos, pero hay algo que los números no terminan de capturar: la forma en que cambió la experiencia de vivir en estas ciudades. Beijing redujo su concentración de partículas finas en un setenta por ciento entre 2013 y 2025. Eso equivale, según investigadores de la Universidad de Chicago, a cuatro años y medio adicionales de esperanza de vida para cada habitante de la ciudad. Son años reales, en cuerpos reales, en familias concretas.

Pero también hay algo más inmediato, casi íntimo. Los vehículos eléctricos producen entre uno y cinco decibeles menos que los de combustión. En una calle con tráfico intenso eso puede parecer poco, pero en una ciudad de veinte millones de personas la diferencia se acumula hasta volverse palpable. Quienes recorren hoy las avenidas de Shanghái describen una experiencia nueva: la de caminar junto a ocho carriles de tráfico sin el rugido constante de los motores, sin el olor a gasolina quemada. Algunas zonas del centro han implementado restricciones al uso de bocinas. En una ciudad asiática de primer nivel, eso habría parecido una fantasía hace diez años.

Las personas que llevan décadas viviendo en Beijing hablan de ese cambio con una mezcla de asombro y alivio. Una residente de treinta años contó que antes sentía que inhalaba polvo cada vez que salía a la calle. Otra, de regreso en la ciudad después de años de ausencia, confesó que lo que más la sorprendió no fueron los nuevos rascacielos sino el horizonte: un cielo azul intenso con colinas al fondo que ella nunca había visto desde el centro. El umbral de lo que se considera normal en una ciudad puede desplazarse tan lentamente que uno ni lo nota. Hasta que alguien llega de afuera y señala lo que ya no está.

Y los pájaros volvieron. Beijing tiene hoy más de quinientas especies de aves registradas dentro de sus límites urbanos, incluidas veintisiete bajo protección máxima. Especies que no se avistaban desde hacía setenta años reaparecieron en las reservas periurbanas. En los parques del centro, que antes eran espacios grises y silenciosos, el canto de los pájaros volvió a ser parte del paisaje sonoro cotidiano. La biodiversidad, que parece un lujo abstracto cuando el aire pica y el ruido aturde, resulta ser una consecuencia natural de ciudades que respiran.

El mundo que aún respira mal

Mientras Beijing celebraba su cielo recobrado, otras ciudades recibían el título que ella dejó vacante. Nueva Delhi registró en 2024 un promedio de ciento ocho microgramos de partículas finas por metro cúbico, la cifra más alta en cinco años y más de veinte veces el límite recomendado por la OMS. Trece de las veinte ciudades con el peor aire del mundo están en India. Chad, Bangladesh y Pakistán encabezan la lista de países más contaminados del planeta, según el último informe de IQAir.

Solo siete países del mundo cumplen actualmente la guía de calidad del aire de la OMS: Australia, Bahamas, Barbados, Estonia, Granada, Islandia y Nueva Zelanda. El noventa y uno por ciento de las ciudades monitoreadas en el informe global de 2024 superan el umbral recomendado. La contaminación del aire mata cada año a más de siete millones de personas en el mundo, más que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas.

Pero hay señales de que el modelo chino se está expandiendo. Oslo, en Noruega, alcanzó en 2024 una participación de los vehículos eléctricos cercana al noventa y cinco por ciento de las ventas nuevas y redujo las emisiones de CO₂ del transporte en más de un treinta por ciento. Shenzhen fue en 2017 la primera gran ciudad del mundo en electrificar el cien por ciento de su flota de autobuses, más de dieciséis mil unidades. Y Santiago de Chile opera hoy la mayor flota de buses eléctricos fuera de China, con más de tres mil unidades, logrando reducir las emisiones de su transporte público en un ochenta por ciento en la última década.

Lo que Latinoamérica puede aprender y lo que todavía le falta

Latinoamérica no está en la peor categoría del ranking mundial de contaminación, pero tampoco en la que debería estar. Bogotá registró en 2025 un promedio anual de diez microgramos de partículas finas, el mejor resultado de su historia y aun así el doble de lo que la OMS considera seguro. Medellín marcó trece punto cuatro, con episodios estacionales agravados por la geografía del Valle de Aburrá que cada año obligan a activar alertas ambientales. La contaminación del aire causa en Colombia entre ocho mil y quince mil muertes prematuras al año, con un costo económico que ronda el uno y medio por ciento del PIB.

Hay avances reales. TransMilenio opera hoy cerca de mil quinientos buses eléctricos, una de las tres flotas más grandes de su tipo fuera de China, y tiene el compromiso de ser cien por ciento eléctrica para 2036. Las ventas de vehículos eléctricos crecieron un doscientos tres por ciento en el primer semestre de 2025 frente al mismo período del año anterior. BYD, el gigante chino que domina el mercado global de eléctricos, ya concentra casi la mitad de las ventas en Colombia. Son señales alentadoras.

Pero el ritmo es todavía insuficiente. El noventa y seis por ciento de los vehículos que circulan por las calles colombianas sigue usando combustibles fósiles. La infraestructura de carga eléctrica tiene menos de dos mil puntos en todo el país. Y la política pública carece aún de los incentivos económicos contundentes que marcaron la diferencia en China: allá, hacer gratis la matrícula de un eléctrico no fue un gesto simbólico sino una palanca de transformación masiva.

Las lecciones del caso chino son transferibles, aunque no idénticas. Primero: electrificar el transporte público tiene mayor impacto social que subsidiar la compra de autos eléctricos privados, porque beneficia directamente a quienes más sufren la contaminación y menos pueden esquivarla. Segundo: los incentivos económicos funcionan mejor que las campañas de concienciación cuando se trata de cambiar comportamientos a escala. Tercero: la infraestructura de carga no puede ser una promesa posterior a la venta del vehículo; tiene que llegar primero, o al menos al tiempo. Y cuarto, quizás el más difícil de replicar: hace falta una voluntad política que no cambie con cada gobierno.

La contaminación urbana no es un fenómeno natural. Es el resultado acumulado de millones de decisiones: qué tipo de bus se compra, qué matrículas se gravan, qué fábricas se cierran, qué se exige a la industria. Beijing lo demostró de la única manera que vale: cambiando la realidad. Hoy sus habitantes pueden conversar en la calle sin gritar, dormir con la ventana abierta, ver el horizonte desde el centro. Los pájaros cantan en los parques y las colinas volvieron al skyline. Todo eso, que parece pequeño, es enorme. Es lo que una ciudad le debe a la gente que vive en ella.

En Resumen, Beijing no limpió su cielo rezando ni esperando que la tecnología llegara sola. Lo hizo decidiendo. Cerrando fábricas, cambiando buses, poniendo precio a la contaminación y dejando gratis lo que no contamina. El resultado no es solo un índice de calidad del aire: es gente que duerme con la ventana abierta, niños que juegan afuera y pájaros que cantan donde antes solo había bocinas. Eso también es gobernar bien.