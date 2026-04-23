Cualquiera puede postularse, estos cargos no son de un color político, dice Eder Mejía

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, señaló que cualquier persona puede aspirar a un alto cargo de un órgano electoral, que no son exclusivos de un color político.

Una comisión especial del Congreso Nacional está recibiendo hojas de vida para escoger dos cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“La ley no les prohíbe, pueden ser de Libre, nacionalistas, liberales, de sociedad civil y quienes quieran postularse, con tal cumplan los requisitos que establece la Ley Electoral”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Añadió que “no se puede restringir la participación de nadie, no se puede decir que solo los de un color político puede postularse”.

Mejía confirmó que hasta el momento solo el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, ha presentado su documentación completa para aspirar a este cargo electoral.

Asimismo, confirmó que tres personas llegaron con intenciones, pero no poseían la documentación completa, y prometieron llegar este jueves con todos los documentos y requisitos.

El diputado nacionalista indicó que el domingo cierra el plazo para recibir las solicitudes para postularse a cualquiera de los cinco cargos electorales vacantes.

Señaló que a partir del lunes se iniciará la revisión de los documentos y que se otorgará un compás de espera para subsanación. AG