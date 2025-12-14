Cualquier obstáculo que ponga en riesgo la declaratoria supone responsabilidad penal: Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos recordó que cualquier obstáculo que ponga en riesgo la declaratoria de resultados electorales, supone responsabilidad penal.

– El CNA estará presente en el proceso de escrutinio especial.

Acentuó que “cualquier obstáculo que ponga en riesgo declaratoria de resultados supone responsabilidad penal, atenta contra la democracia y en esos términos será denunciado”.

Agregó que el desarrollo del escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral como lo manda la Constitución de la República.

Hizo un llamado: “Los partidos políticos que participen deben enmarcar sus decisiones dentro de los límites que establece la ley. El CNA se hará presente como parte del monitoreo ciudadano para el respeto de la voluntad popular”.

El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida dijo este sábado que el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas podría durar hasta ocho días, al tiempo que anunció no se tiene definido cuándo arranca ese proceso. JS