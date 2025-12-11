Cualquier manifiesto de la Comisión Permanente es producto de una reunión social de camaradas, señala diputado Umaña

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña recordó este jueves que la Comisión Permanente es ilegal y no representa al pleno del Congreso Nacional, que es la máxima autoridad.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, Umaña reaccionó a las declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien en conferencia de prensa reiteró el discurso de un golpe electoral que ha abanderado el partido Libertad y Refundación (Libre).

(Leer) Redondo reitera el discurso de Libre y dice que elecciones carecen de validez

Umaña refirió que un total de 74 congresistas prolongaron la cuarta legislatura en debida forma, “y por lo tanto no existe jurídicamente esa Comisión”.

En tal sentido, el diputado dijo que cualquier manifiesto que salga de esa comisión integrada por 9 parlamentarios, entre militantes del partido Libertad y Refundación (Libre) y diputados afines, “es producto de una reunión social de camaradas”, concluyó. VC