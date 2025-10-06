Frase del día“Cualquier esfuerzo que se pueda hacer no va a tener buen resultado porque la gente (en el extranjero) está con miedo, a mí me han llamado de allá y me han dicho que allí nomás van a llegar y me van a agarrar”.Por: Proceso Digital6 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Doris Gutiérrez | Designada presidencial de Honduras Noticias recientes SaludNi citas, ni medicamentos, ni especialistas la constante en el IHSS EconomíaInvasiones de tierra e inseguridad ciudadana dañan la imagen e inversión en Honduras, recuerda presidenta del Cohep NacionalesContinúan las lluvias con actividad eléctrica en el territorio nacional SaludSalud confirma 169 casos de gusano barrenador en humanos en Honduras MigrantesLas detenciones de extranjeros en frontera suroeste de EEUU descienden a niveles de 1970