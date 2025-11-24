Resultados preliminares de elección se conocerán a las 9 de la noche del Día D, otro informe es ilegal: Presidenta del CNE

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reiteró este domingo que la única voz oficial autorizada para dar resultados de los comicios presidenciales del próximo 30 de noviembre es el CNE. En ese sentido, confirmó que convocará a una sesión de pleno abierta al público, a las 9 de la noche del día de la elección para dar a conocer el resultado preliminar como manda la ley.

“La única voz oficial, el único resultado que vale es el que da el Consejo Nacional Electoral, por favor no caigamos en esas trampas de declaraciones tempranas de ningún candidato o candidata a la Presidencia de la República”, pidió.

Y en caso de que algún presidenciable no esté de acuerdo con los resultados del TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) lo que procede es que interponga los recursos que la ley establece, dijo al referir que malos perdedores que no reconocen resultados oficiales existen en todo el mundo.

Referente a los resultados del primer corte que será anunciado a las 9:00 de la noche del 30 de noviembre, reiteró durante su participación en el foro televisivo 30/30, que estos se realizarán con las primeras transmisiones que se reciban porque la ley así lo indica.

Hall reafirmó que convocará a sesión pública de pleno en los horarios establecidos, 9:00 y 11:00 de la noche, “espero y confío en que mis compañeros como buenos patriotas, demostrarán su civismo y depondrán cualquier interés partidario e integrarán la sesión de pleno el 30 de noviembre».

La consejera presidenta rechazó los señalamientos de que en sus votaciones se inclina por el Partido Libertad y Refundación (Libre), “yo no voto a favor de ningún partido en el pleno «, afirmó al presentar el registro estadístico de decisiones adoptadas en el pleno entre el 11 de septiembre y el 22 de noviembre, donde defendió que se evidencia colegialidad y ausencia de inclinación partidaria.

Las estadísticas presentadas por Hall refleja que la mayor parte de las decisiones que ha tomado el pleno del CNE ha sido por mayoría, en total mil 118, en tanto el consejero Marlon Ochoa ha votado en contra durante 20 ocasiones, mientras que la consejera Cossette López lo ha hecho durante nueve oportunidades. VC