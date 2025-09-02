“¿Cuál es la misión?, sacar al familión”: Romeo Vásquez

Tegucigalpa – El general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez difundió un nuevo video en el que pregunto “¿Cuál es la misión?.

Acto seguido Vásquez Velásquez respondió “sacar al familión”.

Esta vez el video fue corto, pero de fondo con una canción donde se llama a respetar el rango, la posición y la fama por admiración, nunca se queda sin munición, mientras él se amarra las botas.

El Gobierno de Honduras, a través de la Policía Nacional, aumentó a 15 millones de lempiras la recompensa por la captura del general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y finalmente a 15 millones de lempiras este 31 de julio.

La Policía Nacional de Honduras ha actualizado su lista de los 10 individuos más buscados en el país, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos graves.

La lista de los 10 más buscados en Honduras es encabezada por Romeo Vásquez, una acción que muchos consideran una persecución política. IR