¿Cual es la mejor forma de limpiar las playas en Honduras?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Me parece fantástico la iniciativa de limpiar las playas de nuestras costa caribe y las del sur, en lo que no estoy del todo de acuerdo es en la forma que se está pensando hacer la actividad, en muchos casos puede ser la solución pero debido a que nuestra población ha utilizado estas áreas por muchos años como botaderos de basura le comento y recomiendo al nuevo ministro de la Secretaría de infraestructura y transporte lo siguiente:

1.- Muchos de los objetos que están enterrados están hechos de vidrio, éstos cuando se pasa una máquina pesada sobre ellos son aplastados y su recolección será más difícil y al mismo tiempo quedarán las mismas botellas pero en partículas y el daño o peligro para el turista será mayor por la acción del viento y porque no se podrá observar con facilidad.

2.- También hay objetos cortopunzantes como: jeringas, cubiertos, tenedores, clavos, metales…etc. Estos son un verdadero peligro, cuando se remueve la arena quedarán al descubierto y su recolección con la máquina es imposible, también sucede lo mismo con los plásticos, según el tiempo de permanecer en el suelo, las altas temperaturas los habrán cristalizado y la máquina lo que hará es fraccionarlo aún más en pequeñas partículas que se podrían convertir en micro plásticos y podrían terminar en el estómago de los turistas.

3.-Otro tema a tomar en cuenta es que en la arena no solo hay basura, la arena de las playas alberga un ecosistema vibrante y oculto, crucial para la cadena trófica marina; está habitada por microorganismos, crustáceos pequeños (como piojos o pulgas de arena), moluscos (almejas, navajas, coquinas), gusanos poliquetos y diversos insectos, que actúan como recicladores de materia orgánica. También es zona de cría y anidación para aves playeras, reptiles y pequeños peces, es decir, hay procesos que se pueden cortar y son importantes en la naturaleza.

En base a lo anterior, le recomiendo las siguientes acciones: en primer lugar las máquinas déjalas a un lado como apoyo, para mover todo lo recolectado. La actividad debe realizarla con las personas que viven en las comunidades más cercanas, muchos de ellos saben donde está enterrada la basura porque han observado y/o son los mismos actores y el impacto es: social, ambiental y económico.

El impacto será mucho mejor porque al mismo tiempo se les debe de mostrar que esa práctica es incorrecta, hay que educarlos o solventar el problema de donde y como deben de depositarse los desechos, estoy seguro que necesitan colaboración y apoyo.

El emplear a las personas de estas zonas genera un gran impacto económico porque se ataca el tema del trabajo y la falta de dinero, además usar una máquina de gran peso en un ecosistema muy frágil es como matarla definitivamente, muchas personas que visitan estas bellezas escénicas se distraen observando la diversidad de especies que allí existen. principalmente, los niños; el impacto económico y enseñanza que dejará allí es muy importante, recuerde que después que pase la semana santa volverá a ser el mismo basurero, de tal forma que el tema debe de resolverse de una vez por todas y no estar esperando cada semana santa, es decir, integrar a la comunidad al ecosistema mediante convenios.

Hay que hablar del tema con seriedad y no con urgencias, los desechos sólidos urbanos debemos de manejarlos desde las residencias, y hay muchas acciones que se deben de poner en marcha y que involucra a otras secretarías de estado como la SERNA, ICF, DIGEPESCA…etc. Aprovecho para mencionar otro problema relacionado con las playas y que es mayúsculo, se trata de las aguas servidas o aguas negras, todas van a dar a estos ecosistemas, por esa razón hay playas que apestan.

Lo felicito por la iniciativa de recoger esta basura, pero hay otra que no se ve pero se percibe en el aire (las aguas negras e industriales), por esa razón se debe de desarrollar un trabajo interinstitucional para que resuelva este problema y estas playas sean otra fuente de ingresos para la nación, se puede resolver todos estos problemas pero debemos ser más planificadores a largo.

Tenemos las mejores playas de centroamérica, pero nuestro orgullo no debe ser del diente al labio, debemos asignar las playas a las comunidades para que las tengan limpias y pagarles, además de resolverles el tema del manejo de la basura, podemos generar energía eléctrica con los desperdicios como lo hacen los países nórdicos o en su defecto desarrollar el tema de economía circular.

¡Vamos, demostremos que somos diferentes y que podemos cambiar la triste realidad, no es lógico vivir en una de las regiones más ricas y bellas del mundo y en donde la gente vive en pobreza! ¿cómo se puede entender esta realidad?