¿Cuál debería ser el uso ideal de la maquinaria proporcionada por el gobierno central a las municipalidades?

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Las municipalidades en general tendrán una gran oportunidad para resolver los problemas relacionados con :La habilitación y conformación de las calles hacia las aldeas y probablemente los caseríos los caminos hacia zonas agrícolas productivas, lugares identificados como bellezas escénicas con el propósito de fomentar el turismo nacional en primera instancia, construir lagunas de oxidación a efecto de manejar las aguas residuales, construir lagunas para la cosecha o captura del agua en época de invierno, aperturar líneas de conducción de agua hacia las comunidades, entre otros proyectos.

Igualmente, identificar un predio que reúna las condiciones ideales para la construcción de un relleno sanitario y no buscar depresiones naturales porque pueden ser reservorios de agua que la misma naturaleza a desarrollado; de tal forma, que tienen una oportunidad única y nunca antes vista para resolver los problemas de manera inmediata, y no debe haber ningún problema para atender estos temas relacionados con infraestructura y obras sanitarias.

Lo ideal sería que estas máquinas pudieran trabajar con biodiesel o combustible natural a efecto de evitar la fuga de divisas por la compra de derivados del petróleo, el cual es un producto cuya tendencia es a subir constantemente el precio de los hidrocarburos, en ese sentido, con mucho respeto les sugiero que hablen con los profesionales forestales para que puedan desarrollar plantaciones con especies que pueden servir para desarrollar productos energéticos como el biodiesel, acción que en reiteradas veces se ha recomendado.

Con todo este escenario energético es muy importante pensar ya de una vez por todas el tener un plan: B, C,y D para este tema que ha sido el talón de aquiles en todas las administraciones, de tal forma que la nación tenga seguridad energética en primera instancia y no seguir por la ruta más cómoda mediante la compra de los derivados del petróleo, como se ha realizado desde siempre y perdiendo divisas importantes que pueden servir para impulsar la educación y el sistema de salud a niveles más dignos.

La maquinaria a obtener por cada municipio debe ser bien utilizada como un medio que puede llevar desarrollo municipal, de esa forma se estaría fortaleciendo las capacidades locales en todos los sectores, A saber: turismo, áreas productivas, desarrollo de proyectos para mejorar el ambiente, sistemas de conducción de aguas superficiales y en general darle mantenimiento a la red vial secundaria y terciaria; si se utiliza en estas áreas al final lo que tendremos sería: una mejor dinámica comercial, control sanitario y el desarrollo de más fuentes de empleo a nivel rural, además de un mejor ambiente en general al controlar los desechos sólidos y aguas servidas.

Uno de los proyectos que puede generar una serie de impactos positivos en el ambiente es la construcción de los proyectos denominados “cosecha de agua” estas lagunas artificiales pueden servir para evitar inundaciones al acumular el agua que sobreabunda en el invierno para su posterior uso en la época de verano, tanto para el uso doméstico como el uso agrícola, adicionalmente, la cantidad de agua ayudaría a regular el clima local al vaporizarse constantemente el agua expuesta (espejo de agua) a los rayos solares en el lago o laguna construida.

Finalmente, debemos aprovechar esta facilitación del gobierno central al dotar de este equipo pesado para darle el impulso a todos los proyectos mencionados, al emplear o desarrollar los proyectos referidos, se mejora sustancialmente la calidad de vida de los hondureños en tierra adentro, así como el entorno en relación a los proyectos que tendrán un impacto ambiental positivo importante.

Al controlar : los desechos domésticos, las aguas servidas, las lagunas de oxidación, las áreas agrícolas con la provisión de agua, el microclima pero sobre todo las oportunidades de empleo al surgir nuevas fuentes de trabajo, un paso inmenso que debe ser aprovechado de la mejor forma, si no saben pregunten, decía mi profesora de primaria; ¡es mejor pasar por ignorante un segundo que toda la vida!.

Tengan mucho cuidado de no utilizar esta maquinaria para beneficios personales o de amigos, estarán siendo observados por todos y sobrará quien los denuncie, no pierdan el prestigio por el mal uso de este esfuerzo del gobierno central, recuerden que es con el dinero de los contribuyentes, les invitamos a pensar en el bien común, tal como lo describe el artículo número 59 de la Constitución de la República. ¡ construyamos a Honduras, ya es tiempo!